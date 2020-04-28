Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Вартанян: Живые деньги первой предложила Россия, а МВФ и США включились после этого

    28.04.2020 22:07 TVC21 Новости - Общество

    Несмотря на пессимистичные сомнения оппозиции, именно РФ первая выделяет нам кредит. А следом зашевелились и другие геополитические партнеры. Мы благодарны всем. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской депутат ПСРМ Гайк Вартанян, сообщает eNews.

    «Начинается спад эпидемии, хотя и медленно. И мы теперь подходим к тому, как люди будут возвращаться на работу, как будет запускаться экономика и откуда будем брать деньги. У нас есть четыре больших геополитических игрока. Это США – международные институты, МВФ и Северный банк. Европа со своими финансовыми институтами, РФ и Китайская народная республика».

    Вартанян напомнил, что по медицинской части нам сначала помогли китайцы, а Россия предоставила самолет. Американцы немного помогли.

    «Живые деньги первой предоставила именно Россия, хотя оппозиция пять месяцев говорила, что русские не дадут денег. Буквально через несколько часов включились МВФ и ВБ. И Европа, правда, пока только с заявлениями о 100 миллионах, для НПО. А для бюджета деньги только от России и МВФ». 

    Депутат уверен, что, если бы в российском кредите не было слова Россия, он давно бы был проголосован.

     

     