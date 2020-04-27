Кику: Давайте преодолеем неважные разногласия и объединимся вокруг триколора

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«Триколор выполнил свою миссию, дав нам возможность объединиться и стать народом. Теперь наша очередь исполнить свой долг. Давайте преодолеем несущественные разногласия и объединимся вокруг флага, чтобы строить будущее Молдовы».

Такой призыв озвучил премьер-министр Иону Кику в день Государственного флага, сообщает agora.md

«Страна нуждается в символах, которые определяют и объединяют общество. Сегодня мы все, независимо от этнической принадлежности и политических предпочтений, отождествляем себя с триколором. Триколор встречает нас на входах в школы и университеты, предприятия и государственные учреждения. Мы видим триколор на матчах на плечах болельщиков и понимаем, что мы не одиноки. Нас много. Мы с гордостью наблюдаем, как поднимается триколор, когда мы выигрываем на спортивных соревнованиях или олимпиадах. С триколором мы переживаем, плачем и радуемся вместе. Когда мы возвращаемся домой, в Молдову, первое, что мы видим на границе страны, - это триколор», - отметил Ион Кику в обращении, опубликованном правительством.

«Мы желаем, чтобы те, кого объединил триколор, имели как можно больше причин гордиться Республикой Молдова», - добавил премьер.

Напомним, что ежегодно, 27 апреля, в Республике Молдова отмечается День Государственного флага. Триколор был официально обозначен государственным флагом 27 апреля 1990 года депутатами первого парламента, который в тот же день был поднят на здании законодательного форума.