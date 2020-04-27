Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый просил перенести предъявление ему обвинений из-за пандемии

    27.04.2020 13:09 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Защита Ренато Усатого просила следствие в России перенести процедуру заочного предъявления ему обвинений по уголовному делу об организации преступного сообщества, ссылаясь на пандемию коронавируса COVID-19 и связанные с ней ограничения.

    «Вчера мои юристы подавали ходатайство следователю, в котором просили перенести предъявление мне заочных обвинений в связи с тем, что международный аэропорт Кишинева и московский аэропорт закрыты на карантин»,— сообщил сам предприниматель в субботу (цитата по ТАСС), передает kommersant.ru

    Следственный департамент МВД России 24 апреля предъявил заочное обвинение господину Усатому по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Мэру молдавского города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб. Основным фигурантом этого расследования до сих пор являлся экс-лидер Демократической партии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, с которым Ренато Усатый конфликтовал. По данным “Ъ”, МВД намерено объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о его заочном аресте.

     