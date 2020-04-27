Мокану о карантинных мерах правительства: У нас не произошёл взрыв заболеваний

Власти приняли правильные карантинные меры. И наши люди оказались достаточно дисциплинированными. Я боялся, что это будет не так. Потому считаю, что мы постепенно справляемся с бедой. Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло рассказал Сергей Мокану, лидер Народного движения «Антимафия», передает eNews.

«Нам пришлось изолироваться и принять карантинные меры. Я испугался, когда все это началось. Думал, что в силу каких-то издержек воспитания, образования люди не будут подчиняться, полиция и армия не справятся. Сейчас я намного спокойнее, потому что у нас не произошел взрыв заболеваний. Я знал, насколько медицинская система слаба, может не справиться. Я очень надеюсь, что мы перешагнули через самое страшное».

Мокану приводит в пример мнение медиков, что вакцина БЦЖ в какой-то мере нас защищает. К тому же у нас не такая большая плотность населения.

«Я был в Нью-Йорке и знаю, что такое остров Манхэттен, его можно пешком прошагать за несколько часов. А там живут 8 млн человек. И еще столько приезжают туда на работу. Представляете, какой там муравейник? Конечно, там произошел взрыв».

Мокану отмечает, что наши люди не стали толпиться в магазинах, соблюдают дистанцию. Мы оказались лучше, чем можно было ожидать.