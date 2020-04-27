Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мокану о карантинных мерах правительства: У нас не произошёл взрыв заболеваний

    27.04.2020 13:03 TVC21 Новости - Общество

    Власти приняли правильные карантинные меры. И наши люди оказались достаточно дисциплинированными. Я боялся, что это будет не так. Потому считаю, что мы постепенно справляемся с бедой. Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло рассказал Сергей Мокану, лидер Народного движения «Антимафия», передает eNews.

    «Нам пришлось изолироваться и принять карантинные меры. Я испугался, когда все это началось. Думал, что в силу каких-то издержек воспитания, образования люди не будут подчиняться, полиция и армия не справятся. Сейчас я намного спокойнее, потому что у нас не произошел взрыв заболеваний. Я знал, насколько медицинская система слаба, может не справиться. Я очень надеюсь, что мы перешагнули через самое страшное».

    Мокану приводит в пример мнение медиков, что вакцина БЦЖ в какой-то мере нас защищает.  К тому же у нас не такая большая плотность населения.

    «Я был в Нью-Йорке и знаю, что такое остров Манхэттен, его можно пешком прошагать за несколько часов. А там живут 8 млн человек. И еще столько приезжают туда на работу. Представляете, какой там муравейник? Конечно, там произошел взрыв».

    Мокану отмечает, что наши люди не стали толпиться в магазинах, соблюдают дистанцию.  Мы оказались лучше, чем можно было  ожидать.

     