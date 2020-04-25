Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чубашенко: Досрочные выборы маловероятны

    25.04.2020 22:48 TVC21 Новости - Общество

    В последние 6 месяцев мандата президента парламент распускать нельзя. Мандат президента истекает 23 декабря. Если отнять 6 месяцев, то 23 июня - это последний срок, когда можно распустить парламент.

    Об этом в передаче «Главное» заявил журналист Дмитрий Чубашенко, пишет point.md.

    "До 23 июня должно быть предпринято не менее двух попыток для утверждения правительства, которые должны быть успешными. До этого должно уйти в отставку нынешнее правительство. Крайний срок отставки правительства Кику может быть 8 мая. Потом запускается процедура утверждения следующего правительства, 22 июня парламент может быть распущен. Есть один важный момент, выборы нового парламента должны быть проведены в течение 3 месяцев со дня роспуска старого парламента. Досрочные выборы могут быть назначены на 22 сентября. А президентские выборы по закону должны пройти с 23 октября до 23 ноября. Досрочные выборы маловероятны", - отметил Чубашенко.

    Он также подчеркнул, что возможны комбинации, когда собирается Конституционный суд и отменяет решение о прямых выборах президента от 4 марта 2016 года. После этого могут быть проведены досрочные выборы, в новом парламенте будет избран президент.

     