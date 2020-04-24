Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому

    24.04.2020 18:26 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Он проходит обвиняемым по делу о выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает eNews.

    "Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")", - сказала она, пишет tass.ru

    По данным МВД России, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

    Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

    "Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику", - уточнила Волк.

    Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

     