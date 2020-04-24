Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Председатель КС: Я не потерплю вмешательства в деятельность Конституционного суда

    24.04.2020 17:37 TVC21 Новости - Общество

    Конституционный суд не допустит никого вмешательства в свою деятельность, ни со стороны политических деятелей, ни со стороны других лиц. Об этом заявила председатель суда Домника Маноле. Вступив в новую должность, она заверила, что КС выполняет свои обязанности по обеспечению верховенства высшего закона и не допускает вмешательства в свою деятельность. Заявления были сделаны на брифинге, проведенном на второй день после ее назначения на должность председателя Конституционного суда, передает IPN.

    „Разговор между двумя государственными чиновниками, которые поставили под сомнение независимость Конституционного суда и его судей, а также сенсибилизировал общественное мнение, не смог остаться без ответа со стороны судей Конституционного суда. И в результате этой реакции были приняты два решения суда, которым бывший председатель получил вотум недоверия и был избран новый председатель”, - сказала Домника Маноле, ссылаясь на дискуссию между президентом страны Игорем Додоном и Владимиром Цурканом, который был в тот момент председателем Конституционного суда.

    По ее словам, новая должность, в которую она была назначена, ставит перед ней особые задачи, которых она постарается выполнить. „Я призываю людей из руководства государства, государственных органов, политических партий отказаться от благородных намерений звонить, советовать решения или просить информацию из первого источника. Такого рода вмешательства негативно влияют на авторитет Конституционного суда и судей”, - сказала председатель КС.

    Она отметила, что любые дискуссии о рассматриваемых судом делах недопустимы. Суд прозрачен в своей деятельности, а дела рассматриваются в строгом соответствии с положениями Конституции, в духе демократии и правового государства.

    Судья Домника Маноле была избрана председателем Конституционного суда в четверг, 23 апреля, после увольнения Владимира Цуркана.

    В обществе возникла волна критики после разговора президента Республики Молдова с председателем Конституционного суда по делу, рассмотренному судом. Речь шла о законе, за который правительство взяло на себя ответственность. Несколько неправительственных организаций выразили обеспокоенность тем, что „председатель суда попытался оправдаться перед главой государства и высказал свое мнение по делу, рассмотренному до вынесения решения суда”. Согласно НПО, такое поведение серьезно подрывает авторитет Конституционного суда.

     