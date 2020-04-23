Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Домника Маноле избрана председателем Конституционного суда

    23.04.2020 19:10 TVC21 Новости - Общество

    Владимир Цуркан отстранен от должности председателя Конституционного суда. Вместо него на три года на эту должность избрана Домника Маноле.

    Решение об увольнении Владимира Цуркана было подписано судьями Николаем Рожка и Любой Шова, передает zdg.md

    «Господин Владимир Цуркан уволен с должности председателя Конституционного суда в результате выражения вотума недоверия», - это указано в решении, принятом 23 апреля.

    Решения об увольнении Владимира Цуркана и назначении Домники Маноле председателем КС являются окончательными и вступают в силу в день принятия.

     