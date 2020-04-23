Домника Маноле избрана председателем Конституционного суда

Владимир Цуркан отстранен от должности председателя Конституционного суда. Вместо него на три года на эту должность избрана Домника Маноле.

Решение об увольнении Владимира Цуркана было подписано судьями Николаем Рожка и Любой Шова, передает zdg.md

«Господин Владимир Цуркан уволен с должности председателя Конституционного суда в результате выражения вотума недоверия», - это указано в решении, принятом 23 апреля.

Решения об увольнении Владимира Цуркана и назначении Домники Маноле председателем КС являются окончательными и вступают в силу в день принятия.