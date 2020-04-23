Лучинский о российском кредите: По сути он нулевой - доллар дешевеет каждый год на на 2%

«Можно сказать, что этот кредит нам очень выгоден. В 2 % просто заложена инфляция», считает Кирилл Лучинский. Об этом экс-депутат заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло, сообщает eNews.

-Российский кредит - это хорошо или плохо?

«В этих условиях нашу экономику надо насытить денежной ликвидностью. Что касается рационального использования этого кредита, он правильный. И вот важный момент. Доллар дешевеет каждый год именно на 2 %. Собственно говоря, этот кредит нулевой. Там просто заложен инфляционный процент», уверен Лучинский.