Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владислав Кульминский: Кредит нужен, но почему его вытащили из-под стола?

    23.04.2020 17:52 TVC21 Новости - Общество

    Кредиты и деньги сейчас Республике Молдова нужны как воздух, считает Владислав Кульминский, эксперт IPIS. Он подчеркивает, что не вина этого правительства, что им в наследство досталась экономика, которой нет. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Главное с Лилией Бураковски».

    "Тем не менее, в правительстве есть люди, которые довели экономику до состояния клинической смерти. У нас экономики, как таковой, вообще нет. Ее просто не существует, я могу обосновать эту точку зрения. Кредит сейчас нужен, искать его нужно везде, где возможно, но у нас в Республике Молдова все получается как всегда», - рассуждает эксперт.

    «Когда мы говорим о займе, допустим МВФ, обычно идетдлительный процесс подготовки к выделению кредита. Публикуется проект документа, обсуждаются условия займа. Об этом знают в обществе, об этом знают эксперты. Почему в данном случае российского кредита всё делается под столом? Этот кредит нам вытаскивают как туз из рукава и бросают на стол. Мне это в какой-то степени напоминает историю с меморандумом Козака, который вот так же вытащили, положили на стол и сказали: ребята вот это всё вы должны принять", - отметил Кульминский. 

     

     