Валерий Демидецкий: У российского кредита одна

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Соглашение о российском кредите должно быть утверждено в парламенте. И это хорошо. Потому что у нас мощная оппозиция, которая будет серьезно критиковать. Да и проевропейская ДПМ может подвергнуть документ тщательному анализу. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, передает eNews.

«Мы с Запада за 30 лет получили столько помощи, и оказались в дикой ситуации. Почему? Раз кредиты были, нам все хотели помогать, все было прекрасно и блестяще, хорошие и прозрачные кредиты. Я понимаю, что у кредита из России есть один большой недостаток – он из России».

Демидецкий считает, что этот кредит пройдет процедуру утверждения в парламенте. У нас мощная оппозиция. ДПМ, как проевропейская партия, вполне может подвергнуть его тщательной ревизии.

«Россия согласилась очень непросто. Снизились цены на нефть, не такая блестящая ситуация, чтобы разбрасываться деньгами. Переговоры шли долго. Есть опасения, что можем и не вернуть. Сменится власть или еще что-то».

Журналист сожалеет, что короновирус совпал с президентскими выборами. У нас есть два разных подхода к ситуации в стране. Если власть провалится и будет разворован кредит, то она не выиграет ни в президентских выборах, ни в парламентских.

«Я думаю, что российский кредит будет пущен не на инфраструктуру, а на поддержку штанов. Что касается кредитов с Запада, то они всегда выдавалась под очень жесткие условия. Я бы хотел большой прозрачности и с той стороны, потому что очень много тех денег тратится на НПО. Знаю систему очень хороших откатов и воровства».

Демидецкий отметил, что, когда к власти пришло правительство Кику, когда Россия впервые предоставила кредит, выходит, по мнению оппонентов, случилась катастрофа. Но он думает, что она случилась гораздо раньше.

«Считаю, что, коль мы попросили денег у России, мы должны обеспечить, чтобы они были потрачены правильно», утверждает журналист.