Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владислав Кульминский: Власти пытаются подавить или наказать тех, кто говорит о проблемах

    22.04.2020 14:32 TVC21 Новости - Общество

    Эксперт утверждает, что за его офисом и квартирой установлена слежка. И лишь за то, что он говорит о том, что не нравится власти. Зачем искать следствие, когда надо начинать с причины? Задается вопросом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Владислав Кульминский, сообщает eNews.

    «Сегодня г-н Додон начинает переходить красные линии. Начинает пользоваться прокуратурой, сомнительными личностями, СИБ, чтобы давить людей, которые с ним не согласны».

    Кульминский приводит конкретный пример.

    «Офис моей неправительственной организацией напичкан средствами слежения, камерами. И в моей квартире они установлены. Я получаю на электронную почту фото моей квартиры, машины. Они подключают все структуры безопасности для того, чтобы доставлять нам проблемы. Они не понимают той реальности, с которой столкнулись».

    Эксперт считает, власти пытаются подавить или наказать тех, кто говорит о проблемах.

    «Проблема-то не в нас. Мы просто озвучиваем те вещи, которые мы видим в реальности. На мой взгляд, они делают очень большую ошибку. В конечном итоге пытаются задавить следствие, но абсолютно не обращают внимание на причину», уверен Кульминский.

     