Кику рассказал, когда в Молдове откроют магазины и рестораны

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Решение по открытию ресторанов, кафе и магазинов будет принято в конце нынешней недели, когда власти смогут оценить последствия массовой миграции населения по республике в период пасхальных праздников.

Об этом на брифинге для журналистов сегодня заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает mybusniess.md

Кику отметил, что жители страны в массовом порядке перемещались в пятницу, 17 апреля, в гости к родственникам. И возвращались назад сегодня, 20 апреля. Даст ли подобное массовое общение с естественным при этом нарушением социальной дистанции вспышку Covid-19, станет ясно к пятнице-субботе.

Напомним, что перед Пасхальными праздниками руководство страны говорило о том, что уже 27 апреля можно будет запустить первый этап ослабления режима чрезвычайной ситуации. А именно – открыть магазины и заведения HoReCа.