Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Штрафы нужно заплатить, а иначе как?

    17.04.2020 16:16 TVC21 Новости - Общество

    Граждане, нарушившие режим карантина или самоизоляции, должны уплатить наложенные штрафы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях заявил президент страны Игорь Додон, подчеркнув, что закон нужно уважать, сообщает eNews.

    "Конечно, там есть возможность обратиться в суд, но если был нарушен закон, то, конечно, эти штрафы нужно заплатить, а иначе как? Какой порядок в государстве? Какой пример для других, которые соблюдают решения, принятые государством", - сказал Додон, напомнив, что для уплаты штрафов действует определенный период, передает point.md

    По его словам, властям приходится вводить более жесткие меры для сдерживания распространения коронавируса.

    "Я не хочу сейчас говорить, что мы будем что-то пересматривать, но поймите и государство тоже. Когда есть общие ограничения для всех, а кто-то их нарушает, зная, что за это будут штрафы, что нам делать в этой ситуации? Конечно, приходится более жестко действовать. Иначе мы бы не получили сегодняшние цифры, а зараженных было бы в десятки раз больше", - заявил президент, отвечая на просьбу женщины отменить штрафы и "пожалеть людей".

    Напомним, что ранее женщину с пенсией 1300 леев оштрафовали на 22 500 леев за нарушение условий домашней изоляции. Позже по поручению президента депутат от ПСРМ Владимир Односталко заплатил штраф и опубликовал запись вручения пенсионерке документа об уплате на своей странице в Facebook.

     