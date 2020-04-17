Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан назвал условие, при котором в Кишиневе могут объявить карантин

    17.04.2020 14:14 TVC21 Новости - Общество

    Чтобы в муниципии Кишинев был объявлен карантин, 1% жителей должны быть инфицированы коронавирусом.

    Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в эфире программы Moldova în Direct на телеканале Moldova 1, сообщает unimedia.info

    Таким образом, из общего числа жителей столицы 1% составляет около 8200 человек. Когда у нас есть 1% инфицированного населения, можно рассматривать вопрос об объявлении карантина. У нас было несколько домов на карантине. Мы управляем этим процессом локально. В настоящее время нет такой ситуации. Да, есть определенное количество случаев. Но в городе проживает 822 тысячи человек, а ежедневно в Кишиневе находится почти 1 миллион человек», - отметил примар.

    Отметим, что на сегодняшний день в Республике Молдова подтверждено 2154 случая заболевания коронавирусом. Было проведено 9848 тестов. Диагноз 135 пациентам подтвердили на основании клинико-эпидемиологических критериев. Они проходят лечение на дому. Ранее власти заявили, что их также протестируют.

    Вчера из медицинских учреждений страны выписали еще 41 человека, излечившегося от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов достигло 276 человек. Скончались 54 пациента.

     