Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Целые больницы превратились в очаги COVID-19

    16.04.2020 16:22 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Плохая подготовка больниц, недостаточная защита врачей, а также бездействие на въезде в страну для выявления возможных носителей COVID-19 привели Республику Молдова в ситуацию, в которой она находится. Об этом заявила экс-премьер, лидер Партии действия и солидарности Майя Санду в ходе передачи „Tema Zilei”.

    „С первого дня, когда было объявлено чрезвычайное положение, мы выразили готовность участвовать в той или иной форме. Достаточно сложно управлять таким образом, чтобы максимально уменьшить проблемы санитарного характера, последствия санитарного кризиса и последствия экономического кризиса. К сожалению, у нас есть высокомерные персонажи, которые умеют бросать только обвинения. По их словам, все виновны в плохом управлении, кроме правления”, - заявила Майя Санду.

    Она обвиняет власти и в большом количестве заражений среди врачей и работников медицинской системы. Майя Санду говорит, что через месяц после объявления чрезвычайного положения некоторые больницы стали настоящими очагами COVID-19.

    „Врачи и больницы были очень плохо подготовлены к этому кризису, через месяц после объявления чрезвычайного положения мы видим, как целые больницы превратились в очаги инфекции и для медицинского персонала, и для людей, госпитализированных по причинам, отличным от инфекции COVID-19. Процесс подготовки больниц был проведен очень плохо, поэтому у нас самый высокий уровень инфицирования среди врачей” - добавила бывшая премьер.

    По мнению Майи Санду, еще один элемент, который привел к увеличению числа инфекций COVID-19, связан с проверкой тех, кто вернулся в страну.

    „Были проблемы и тогда, когда были объявлены меры по защите на границе, но они не соблюдались для людей, возвращающихся домой. Были люди с этим вирусом, которые не были выявлены вовремя. С самого начала были совершены ошибки. Люди не были проверены, задокументированы, протестированы”, - отметила лидер ПДС.

     