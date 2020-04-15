Чуря о решении КС: Я думал, что будет другое решение

Эксперт считает, что поспешность решения КС очевидна. Необходимо было обсуждать каждый спорный пункт, и потом выносить вердикт. Оппозиция смогла остановить действие всего закона и некоторым образом показать неэффективность власти. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской рассказал политолог Корнелиу Чуря, сообщает eNews.

-КС приостановил действие закона и назначил рассмотрение закона на 13 число. После чего в СМИ стали обвинять оппозицию, что по ее вине люди не получат пособия по безработице и т.д. И все преподносилось с указанием фамилий членов КС и депутатов, которые обратились в КС. Что в таком случае при такой массовой поддержке этой фэйковой новости делает оппозиция?

«Я не согласен по поводу фэйк-ньюс, тут много интерпретаций. Власть трактовала ситуацию так, что из-за блокирования статей закона люди не получат поддержку. Я думаю, что оппозиция одержала победу. Она получила даже больше, смогла не только блокировать те статьи, но и остановить действие всего закона и некоторым образом показать неэффективность власти».

Чуря уверен, что просто подарили победу оппозиции. Хотя она не очевидна, неубедительны аргументы взятия правительством ответственности на себя.

«По поводу срочности трех пунктов. Насколько они важны для борьбы с короновирусом. Оппозиция говорит – не срочно, Тэнасе сказал – шкурный вопрос. Минфин не согласился и заявил, что нам нужны дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с вирусом. Все это должно было обсуждаться на заседании КС, и только после он должен был принять решение».

Эксперт ожидал другое решение. У него были другие прогнозы, и поэтому многие элементы остались не понятыми.