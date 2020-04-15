Кульминский: Кризис похоронит экономическую систему Молдовы

«Удар по молдавской экономике и молдавской политической системе будет очень сильным. Поэтому власти должны задуматься, как будем жить дальше, а не выдавать ситуацию в розовом свете». Свою позицию в передаче «Политика» с Натальей Морарь высказал политолог Владислав Кульминскийe, передает News.

-Все остановилось. Какой бизнес? Я говорю про абсолютное большинство людей. Пенсионерки продавали петрушку на улице. Кто-то имел небольшое предприятие или производство. И сейчас предложили заплатить налоги, которые им потом вернут. Откуда? Что будет?

-Сколько будет продолжаться кризис, кто и в какой степени пострадает еще предстоит увидеть. Но стратегия взаимоотношения с обществом, которую выбрало сегодня правительство, в корне не верна. Пытаются выдать желаемое за действительное, представить ситуацию в розовом свете и показать, что правительство справляется, на самом деле это не так. В конечном итоге этими действиями президент Додон и премьер Кику подорвут свой собственный рейтинг».

Кульминский предлагает представить, что у нас будет с экономикой, когда денежные запасы граждан находятся на очень низком уровне? Их хватит на 2-3 недели. Многие бизнесы уже думают о том, как они будут закрываться и проходить процедуру банкротства. И абсолютно никто им не помогает.

«Премьер и президент вместе с министром экономики будут ежедневно выходить на брифинги и доказывать, что на самом деле все идет нормально, вы просто не понимаете. Нас критикуют абсолютно незаслуженно, а мы делаем все возможное и в стране все великолепно. А ведь каждый будет это чувствовать на себе. Я считаю, что в Молдове этот кризис похоронит экономическую систему, которая сложилась за последние 30 лет. Когда 50-100 человек контролируют РМ. Фактически запечатали страну, создали монополии и выкачивают максимально доходы из своего контроля над государством и предприятиями. Не пускают конкурентов и частную инициативу, а всем остальным людям раздают подачки время от времени».

Кульминский считает, что этот кризис ударит настолько сильно, что Молдове уже сейчас надо задуматься, какую другую экономическую систему можно было бы предложить взамен этой нефункциональной, которая, на его взгляд, отойдет в прошлое.