Александр Танасе о решении КС: Я не видел предпосылок для аннулирования данного закона

Правительство дало повод, и оппозиция сильно ударила по его репутации. Предложенный закон был несовместим с логикой того, что сейчас происходит в стране. Нужно было подождать до окончания ЧП, и принять его в нормальной процедуре. Заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Александр Тэнасе, эксперт по конституционному праву, передает eNews.

-Что послужило основанием для такого решения, сложно сказать. Нужно прочитать аргументации, по какой логике пошел КС. С моей точки зрения, я не видел предпосылок для аннулирования данного закона. На первый взгляд все соответствовало общепринятой практике взятия ответственности.

-Но оппозиция не требовала отменить весь пакет, а КС так решил. Он имел на это право?

«КС сам определяет пределы своей компетенции. И если оппозиция опротестовала какой-то нормативный акт и КС в процессе обнаружил, что затрагиваются конституционные ценности, которые напрямую даже не связано с этим актом, имеет право на такое решение.

Тэнасе задается вопросом, о чем думало правительство, когда включало в закон шкурные интересы, например, по полезным ископаемым, по сигаретам? Было ясно, что оппозиция воспользуется ситуацией, чтобы очень сильно ударить по его репутации. Закон был не совместимы с логикой того, что сейчас происходит в нашей стране. Можно было подождать до окончания ЧП и принять его в нормальной процедуре.

«У меня вызывает недоумение, зачем надо было обострять отношения между властью и правительством? Надо было договориться с парламентариями, и пропустить этот абсолютно нужный пакет. Я видел комментарий Санду и других лидеров оппозиции, никто не спорил, что проекты, касающиеся финансовой составляющей по поддержке уязвимых слоев населения, нужны».

Еще эксперту непонятно, зачем нужно было президенту Додону подставлять председателя КС своими разъяснениями по телефону.