Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Часть мер приостановленного закона утверждена Комиссией по чрезвычайным ситуациям

    10.04.2020 14:41 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Некоторые из положений, включенных в закон, за которые Правительство взяло на себя ответственность 2 апреля, но который был приостановлен Конституционным судом, были приняты Комиссией по чрезвычайным  ситуациям. Данное сообщение было сделано премьер-министром Ионом Кику, который заявил, что решение принято в условиях, в которых „нет уверенности в том, что произойдет с этим законом, а экспертиза уведомлений о законе по существу состоится только в понедельник”, передает IPN.

    Комиссия постановила установить минимальный уровень пособия по безработице в размере 2775 леев, как это предусмотрено законом, приостановленным судом. Указанная помощь будет предоставляться всем лицам, имеющим статус безработного, независимо от того, внесли они ранее взносы или нет. Комиссия также решила увеличить минимальный гарантированный доход при установлении социальной помощи с 1107 до 1300 леев.

    Другие меры направлены на субсидирование расходов работодателей, связанных с выплатой заработной платы, а также на освобождение от уплаты патента тех владельцев, которые не могут работать из-за ограничений, налагаемых эпидемиологической ситуацией. До 25 июля переносится срок уплаты местных налогов экономическими агентами, которые прекратили свою деятельность по решению Комиссии. Премьер-министр Ион Кику отметил, что все эти меры действуют только во время чрезвычайного положения.

    Ион Кику заявил также, что „правовой подход не позволил ввести в распоряжение снижение ставки НДС для HoReCA с 20% до 15%”. И это потому, что эффект от этой акции превышает срок действия чрезвычайного положения.

    Решением от 9 апреля Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата от Платформы ДА Дину Плынгэу и приостановил действие Закона от 2 апреля 2020 года о введении мер по поддержке граждан и предпринимательской деятельности в условиях чрезвычайного положения и внесении изменений в некоторые нормативные акты, до тех пор, пока дело не будет урегулировано. Конституционный суд должен вынести решение о контроле конституционности закона в понедельник, 13 апреля.

     