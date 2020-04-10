Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мэрия запретила все госзакупки, кроме тех, которые предназначены для борьбы с COVID-19

    10.04.2020 14:31 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Администрация города Кишинева запрещает на период чрезвычайного положения все госзакупки товаров, работ или услуг, за исключением тех, что предназначены для борьбы с вирусом COVID-19 и его предотвращения.

    Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, сообщает unimedia.info

    «Во время чрезвычайного положения запрещается всем организациям-заказчикам в структурных подразделениях местного публичного органа муниципия Кишинев инициировать государственные закупки товаров, работ или услуг, за исключением тех, что направлены на борьбу с распространением коронавируса», - заявил примар.

    Государственные закупки срочных товаров, работ или услуг, в порядке исключения, будут инициированы заказчиками с предварительного согласования с генеральным примаром / или вице-примарами.

    Примэрия также запросила приостановить заключение контрактов в рамках процедур государственных закупок на период чрезвычайного положения.

    Ион Чебан подчеркнул, что 80% деятельности примэрии посвящено борьбе с вирусом и предотвращению массового заражения населения, упомянув мероприятия по дезинфекции города, изменение работы общественного транспорта, в котором теперь нет кондукторов.

    «Сегодня часть работ, касающихся инфраструктуры города, все еще продолжается: ремонт улиц, тротуаров, обустройство парков, ремонт очистных сооружений. Мы считаем, что жизнь в городе должна продолжаться, несмотря на разразившийся у нас кризис», - сказал примар.

     