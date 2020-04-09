Премьер Кику пригрозил судом Усатому, обещавшему купить защитные экраны по цене 1 евро

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Премьер-министр Ион Кику раскритиковал заявления примара Бельц Ренато Усатого, который предложил оплатить за свой счет чартерный рейс, чтобы доставить медицинское оборудование и расходные материалы из Китая в Молдову.

Ранее Усатый обвинил правительство в закупке более дорогого защитного снаряжения, отметив, что он может доставить в страну защитные экраны по цене 1 евро. В ответ на это Кику заявил, что "намерение безответственных людей состоит в том, чтобы воспрепятствовать снабжению страны этими очень важными товарами для здоровья и жизни людей", сообщает agora.md

«3 недели назад Центр госзакупок в области общественного здоровья заключил контракт на приобретение 200 тысяч защитных экранов. Было размещено объявлениe для подачи заявок. В конкурсе участвовала только одна компания. Цена моющегося экрана, указанная в договоре, составляла 54 лея. Оплата - после доставки.

До сих пор ничего не было доставлено, потому что все, что отправляется китайскими компаниями исчезает по дороге. Соответственно, в бюджете не тратятся деньги из зарезервированной суммы», - отметил Кику.

Насколько я понимаю, кто-то продает Rolls Royce, чтобы привезти в страну экраны по цене в 1 евро. Правительство готово заплатить 54 лея владельцу кареты, если за 5 дней он доставит количество экранов, указанное в договоре. Если он не доставит их, то Центр госзакупок подаст на него в суд за клевету», - написал Кику.

Несмотря на то, что он не озвучивал имен, Кику, скорее всего, сослался на Усатого, который объявил, что продает Rolls Royce, чтобы полученные деньги направить на борьбу с пандемией.

Кику также сообщил, что на следующей неделе власти организуют чартерный рейс из Китая, чтобы доставить тесты, экраны, респираторные маски и другое оборудование и материалы, необходимые для предотвращения и борьбы с пандемией.