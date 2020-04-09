Анна Урсаки: Считаю недопустимым разделение и разобщение людей

Люди - самые разумные существа на земле. Они тем и отличаются, что в самые трудные минуты умеют объединяться и преодолевать беды.

Об этом по скайпу для передачи «Главное» с Лилией Бураковской заявила адвокат Анна Урсаки, передает enews.md

«Я противник того, чтобы разобщать людей по какому-либо признаку. Мне сегодня претит наблюдать по фейсбуку в молдавском сегменте соцсетей, по которому я общаюсь с друзьями, читать про какие-то скандалы. Люди ругаются. Те, кто сидит дома, с теми, кто находится на улице, бюджетники с частным сектором, разные категории людей. Появились абсолютно недопустимые для цивилизованного человека фразы, оскорбительные, вроде – понаехали. Людей разделили на диаспору и местных», - отметила Урсаки.

Адвокат выступает за объединение, чтобы исключить какое-либо разобщение, когда говорим о людях. "Эпидемия постигла весь мир, и справляться с этой бедой необходимо гражданину любой страны, независимо от того, где он живет", - уверена Урсаки.