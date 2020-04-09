Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чартерные рейсы, объявленные Ренато Усатым, не состоятся

    09.04.2020 15:00 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Чартерные рейсы, с которыми молдаване, заблокированные в европейских странах из-за COVID-190, будут доставлены домой через аэропорт Ясс, Румыния, как объявил примар Бельц Ренато Усатый, больше не будут организованы. Несмотря на то, что число лиц, обращающихся к нему за помощью больше, чем у Министерства иностранных дел и европейской интеграции, проблема, с которой он сталкивается при организации рейсов, не может быть решена, отмечает IPN.

    „Сегодня я не могу решить проблему, потому что Министерство иностранных дел Республики Молдова должно дать добро Министерству иностранных дел Румынии, чтобы молдавские граждане приземлились в аэропорту Ясс. Это проблема, с которой я сталкиваюсь”, - заявил Ренато Усатый в ходе передачи „Cutia Neagră”.

    Лидер „Нашей партии” утверждает, что все организационные детали обсуждались с директором Ясского аэропорта, кроме вопроса о том, что все лица являются гражданами Республики Молдова, но не имеют румынское гражданство.

    „С самого начала мне говорили, что это возможно, но когда они увидели, что речь идет только о молдавских гражданах, власти сказали, „подождите”. В первых списках мы собрали всех, кто имеет двойное гражданство”, - добавил примар Бельц.

    На вопрос, состоятся ли рейсы, Ренато Усатый не дал четкого ответа. В то же время он уточнил, что не обещал гражданам, что привезет их домой, а просто „предложил”.

    Ранее Ренато Усатый организовал чартерный рейс, который привез молдавских граждан из Франции.

     