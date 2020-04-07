Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: Додон хочет оградить себя от критики

    07.04.2020 14:20 TVC21 Новости - Общество

    "Призыв к молдавским политикам отказаться от дискуссий в период коронавируса - демонстрация политической безграмотности президента", - считает журналист Дмитрий Чубашенко.

    Он высказал в Facebook мнение, что оппоненты власти должны "рассуждать и оценивать происходящее объективно и критиковать правящие структуры за ошибки", передает infotag.md

    "В условиях чрезвычайного положения (ЧП) молдавская власть, во главе которой стоит президент Игорь Додон, уже нарушила конституционные права на свободный доступ к правосудию, на свободу передвижения, свободу совести, свободу мнений и выражений, свободу собраний, право на труд и защиту труда. Своим фарсом с "принятием ответственности" эта власть вытерла ноги о парламент - высший представительный орган народа и единственную законодательную власть. Своим последним заявлением Додон хочет отменить на период ЧП еще одну статью Конституции - "Демократия и политический плюрализм", - полагает эксперт.

    Он считает, что "настоящая цель Додона - оградить себя от критики за то, как он справляется с этим кризисом".

    "При этом, сам Додон от политических дискуссий не отказывается. Он просто хочет монополизировать это право. Додон, по сути, сказал, что другие политики не помогают властям, что они не конструктивны, думают только о выборах, не хотят сотрудничать с президентом, хотя очевидно, что никто так не одержим жаждой переизбраться на пост президента, как сам Додон", - полагает Чубашенко.

     