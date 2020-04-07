Генпрокуратура: Марк Ткачук подозревается в уклонении от уплаты налогов

Один из лидеров «Гражданского конгресса» Марк Ткачук имеет статус подозреваемого в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов. Информация была подтверждена пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Марией Виеру.

21 сентября 2017 года Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов, совершенные ответственными лицами в Антропологической школе, передает unimedia.info

«В тот же день это дело было отправлено на расследование в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (PCCOCS), которая проводила уголовное расследование, не требующее участия конкретных лиц», - отмечают в Генпрокуратуре.

По словам Марии Виеру, недавно Марк Ткачук был признан подозреваемым в этом деле и был заслушан прокурорами. В свою очередь, он отрицает обвинения. В настоящее время прокуратура планирует провести процессуальные действия, чтобы проверить заявления экс-депутата с первоначальными показаниями некоторых свидетелей.

Марк Ткачук был советником бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. Он вышел из политики 12 сентября 2014 года после того, как в мае того же года он сложил мандат депутата.

1 августа 2019 года Марк Ткачук вместе с бывшим коммунистом Юрием Мунтяном создали партию "Гражданский конгресс".