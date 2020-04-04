Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Молдаване больше не обязаны покупать медицинскую страховку при въезде в страну
    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова подписала распоряжение, отменяющее обязанность граждан Республики ...
    18
    Кику: В мире за медицинской экипировкой ведется настоящая охота
    Фото: TVC21 В мире началась настоящая «охота» за медицинским оборудованием, а «большие охотники» еще даже ...
    35
    Дьяков предложил вернуться к выборам президента в парламенте
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предложил, чтобы в контексте пандемии COVID-19 глава государства ...
    29
    Марк Ткачук: В нашей стране творят невероятные по дерзости вещи
    Член Исполкома партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук прокомментировал принятие правительством пакета мер ...
    78
    Анатол Чуботару: Число врачей, инфицированных COVID-19 больше, чем заявляют власти
    Случаи заражения COVID-19 в Республике Молдова значительно увеличатся в течение следующих двух-трех недель. Однако при строгом ...
    78
    Демидецкий о гастарбайтерах: Они имеют права вернуться домой, они содержали нашу экономику
    «Сказать нашим гражданам – не приезжайте, выглядит очень нехорошо, власть так не сделает. Но если открыть ворота, ...
    167
    Чубашенко: Президентские выборы надо отменить
    Я не раз говорил, что я считаю незаконным решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года. Речь идет о прямых президентских ...
    120
    Додон о российском кредите: В соглашении нет никаких ограничений
    Молдова в ближайшее время получит от России кредит в размере 200 миллионов евро. Об этом сказал глава республики Игорь ...
    104
    Школьники смогут учиться перед телевизором
    Группа столичных педагогов, совместно с 32 съёмочными группами, разрабатывает образовательный контент продолжительностью ...
    149
    Тех, у кого в больнице не подтвердился COVID-19, переводят на самоизоляцию
    Доставленные в больницу граждане, у которых не подтвердился диагноз COVID-19, в связи с чем их отпустили домой, обязаны самоизолироваться ...
    145

    • Кику: В мире за медицинской экипировкой ведется настоящая охота

    04.04.2020 13:06 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    В мире началась настоящая «охота» за медицинским оборудованием, а «большие охотники» еще даже не вступили в борьбу.

    Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в эфире передачи на телеканале Jurnal TV. Премьер-министр утверждает, что в настоящее время проблема заключается не в финансовых возможностях государства, а в источнике приобретений, сообщает agora.md

    «Сейчас идет настоящая охота за масками, аппаратами ИВЛ и защитной экипировкой. Кто больше даст, тот их и получает. Дело не в деньгах, а в том, где их найти и как их привезти. И большие охотники еще даже не вступили в бой.

    На данный момент мы выделили 100 миллионов леев для экипировки. Сегодня мы перевели 36 миллионов на приобретение 100 тысяч тестов в Китае», - сказал Кику.

    Премьер-министр подчеркнул, что для доставки приобретенного снаряжения государство должно найти транспорт, так как существует риск того, что эти товары «исчезнут по дороге к нам». В этом контексте государство планирует арендовать самолеты.

    Что касается имеющихся запасов аппаратов ИВЛ, необходимых для пациентов в тяжелом состоянии, Кику отметил, что в больницах насчитывается более 400 единиц, и их покупка на данном этапе не представляет срочности.

    «Медицинский персонал знает, как ими пользоваться, но у нас недостаточно специалистов. По этой причине мы обучаем медработников из других областей здравоохранения», - сказал премьер.

     