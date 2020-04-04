Кику: В мире за медицинской экипировкой ведется настоящая охота

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В мире началась настоящая «охота» за медицинским оборудованием, а «большие охотники» еще даже не вступили в борьбу.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в эфире передачи на телеканале Jurnal TV. Премьер-министр утверждает, что в настоящее время проблема заключается не в финансовых возможностях государства, а в источнике приобретений, сообщает agora.md

«Сейчас идет настоящая охота за масками, аппаратами ИВЛ и защитной экипировкой. Кто больше даст, тот их и получает. Дело не в деньгах, а в том, где их найти и как их привезти. И большие охотники еще даже не вступили в бой.

На данный момент мы выделили 100 миллионов леев для экипировки. Сегодня мы перевели 36 миллионов на приобретение 100 тысяч тестов в Китае», - сказал Кику.

Премьер-министр подчеркнул, что для доставки приобретенного снаряжения государство должно найти транспорт, так как существует риск того, что эти товары «исчезнут по дороге к нам». В этом контексте государство планирует арендовать самолеты.

Что касается имеющихся запасов аппаратов ИВЛ, необходимых для пациентов в тяжелом состоянии, Кику отметил, что в больницах насчитывается более 400 единиц, и их покупка на данном этапе не представляет срочности.

«Медицинский персонал знает, как ими пользоваться, но у нас недостаточно специалистов. По этой причине мы обучаем медработников из других областей здравоохранения», - сказал премьер.