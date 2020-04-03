Демидецкий о гастарбайтерах: Они имеют права вернуться домой, они содержали нашу экономику

«Сказать нашим гражданам – не приезжайте, выглядит очень нехорошо, власть так не сделает. Но если открыть ворота, как этого хочет оппозиция, просто запустить всех, у нас ситуация будет страшная». Такой прогноз в передаче «Главное» с Ниной Димогло, высказал руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, передает eNews.

«Треть населения нашей страны вынуждена была занять не лучшую нишу в мировом разделении труда. И сегодня они все имеют право вернуться домой, потому что во многом своими переводами содержали нашу экономику, которая не вышла даже на уровень 89 года. Но, к сожалению, лгут в анкетах, сбегают из больниц, закатывают веселья и относятся к этой опасности очень халатно. Именно этому мы обязаны такому стремительному распространению болезни и очень жестким мерам властей».

Демидецкий считает, что пускать всех – будет катастрофа. Наше здравоохранение к этому не готово. Тогда у нас будет, как в Италии. А в Испании медсестра покончила собой, потому что ей надоело выбирать, кого отключать от аппарата искусственного дыхания.

«Власть сегодня в очень сложной ситуации. Обидеть этих людей нельзя. А разрешить им то, что рекомендует оппозиция, а это бывшее правительство, давайте пустим всех, тоже не может. Если власть справится, она окажется в большом фаворе. А оппозиция больше думает о выборах. Она стремится к власти и будет всегда критиковать власть. Некоторые даже понимают, что такая позиция бьет и по ним».

Журналист уверен, что перед смертельной опасностью самое нехорошее – сидеть на обочине и комментировать, не подставив плечо. Для него лично это мерзкая позиция. Пусть придут и скажут: я знаю, как сделать лучше, давайте так сделаем вместе.