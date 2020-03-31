Тофилат: Пока нет внятных мер для социальной помощи граждан (видео)

«Самая большая проблема – непредсказуемость. И очень много людей остались без постоянного дохода, бизнес простаивает. И сейчас время, когда государство должно заботиться о безопасности людей». Свое мнение в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказал эксперт Сергей Тофилат, сообщает eNews.

-В какой экономической ситуации находится сейчас Молдова? Уже предполагали, что будет сложно. Что изменилось и каковы прогнозы?

«Самая большая проблема - непредсказуемость. Пока никто не знает, сколько будет длиться карантин. Сейчас экономика в стагнации, большинство людей потеряли место работы. Очень мало предприятий до сих пор работает, лишь те, которые должны поддерживать продовольственную безопасность. Непредсказуемость пока не позволяет и правительству определить те меры, которые необходимо принять для поддержания бизнеса».

Эксперта больше всего беспокоит тот факт, что пока нет внятных мер для социальной помощи граждан. Ведь очень много людей остались без постоянного дохода, бизнес простаивает. И сейчас время, когда государство должно позаботиться о безопасности наших граждан.