Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Муравский прокомментировал решение МВД пресекать организацию богослужений

    30.03.2020 16:45 TVC21 Новости - Общество

     «Достичь успеха в ситуации ЧП можно только при том условии, когда власть принимает решения и обеспечивает их выполнение. Исключений не должно быть. Большое скопление людей в такой ситуации очень опасно».

    Такое мнение в передаче «Главное» с Ниной Димогло высказал экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передает enews.md

    «Перед приходом в студию я видел сообщение, что МВД дало указание своим подразделениям пресекать попытки организовать богослужения. Я думаю, что это правильное решение в подобной ситуации. Я помню 1970 год, когда была эпидемия холеры. Одесса была блокирована и окружена войсками, там был полный карантин. Кишинев тоже был под вопросом, и в последний момент было принято решение не блокировать его».

    Муравский считает, что достичь успеха в ситуации ЧП можно только при условии, когда власть принимает решения и обеспечивает их выполнение. В ситуации стресса иногда нам кажется, что решение неправильное. Но дискуссии тут не нужны. Самоизоляция! И тут начинается – исключение для богослужения, а там еще какое-то нужное собрание. Такого не должно быть.

    «Надеюсь, что Митрополия это прекрасно поймет. Можно обеспечить верующим доступ через Интернет, но скопление людей, нежелательно. Надо понимать, и есть заявление ВОЗ: никто не ставит вопрос, что самоизоляция вылечивает короновирус. Это способ, который позволяет выиграть время, держать ситуацию под контролем и не дать вирусу распространяться с большой скоростью. Он итак идет от человека к человеку очень быстро. Может быть взрыв, когда никакая медицинская система не выдержит, она просто развалится» - убежден Муравский.

     

     