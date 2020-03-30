Александр Муравский прокомментировал решение МВД пресекать организацию богослужений

«Достичь успеха в ситуации ЧП можно только при том условии, когда власть принимает решения и обеспечивает их выполнение. Исключений не должно быть. Большое скопление людей в такой ситуации очень опасно».

Такое мнение в передаче «Главное» с Ниной Димогло высказал экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передает enews.md

«Перед приходом в студию я видел сообщение, что МВД дало указание своим подразделениям пресекать попытки организовать богослужения. Я думаю, что это правильное решение в подобной ситуации. Я помню 1970 год, когда была эпидемия холеры. Одесса была блокирована и окружена войсками, там был полный карантин. Кишинев тоже был под вопросом, и в последний момент было принято решение не блокировать его».

Муравский считает, что достичь успеха в ситуации ЧП можно только при условии, когда власть принимает решения и обеспечивает их выполнение. В ситуации стресса иногда нам кажется, что решение неправильное. Но дискуссии тут не нужны. Самоизоляция! И тут начинается – исключение для богослужения, а там еще какое-то нужное собрание. Такого не должно быть.

«Надеюсь, что Митрополия это прекрасно поймет. Можно обеспечить верующим доступ через Интернет, но скопление людей, нежелательно. Надо понимать, и есть заявление ВОЗ: никто не ставит вопрос, что самоизоляция вылечивает короновирус. Это способ, который позволяет выиграть время, держать ситуацию под контролем и не дать вирусу распространяться с большой скоростью. Он итак идет от человека к человеку очень быстро. Может быть взрыв, когда никакая медицинская система не выдержит, она просто развалится» - убежден Муравский.