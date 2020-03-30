Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Молдову чартерным рейсом из Италии доставили 180 человек
    180 граждан Молдовы репатриировали накануне из Италии. Чартерный рейс организовало министерство иностранных дел вместе ...
    24
    Министерство финансов выделит свыше 19 миллионов леев на покупку респираторов
    Министерство финансов выделит из правительственного интервенционного фонда 19,5 миллиона леев Министерству здравоохранения, ...
    23
    Ион Кику: В Moldexpo откроют больницу на 700 мест
    Фото: TVC21 В воскресенье, 29 марта, премьер-министр Ион Кику сообщил, что в среду вечером откроют больницу для людей, зараженных ...
    39
    В Молдове зарегистрировали еще 32 новых случая COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике ...
    39
    Думбрэвяну: Я прошу не критиковать медицинскую систему, а проявить солидарность
    Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что в последнее время многие люди обращаются к ней и рассказывают ...
    37
    Ренато Усатый: Цуцу сдался молдавским властям в результате договоренностей
    Бывший депутат-демократ Константин Цуцу решил сдаться молдавским правоохранительным органам в результате договоренностей ...
    26
    НБМ предоставляет банкам свободу действий в отношении экономических агентов-заёмщиков
    Лицензированные банки будут иметь право отложить или изменить сроки погашения платежей или размеры тех платежей, которые ...
    64
    Важный груз из РФ: В Молдову прибыли 10 тысяч тестов для диагностики COVID-19
    Вчера в Международный аэропорт Кишинева прибыл специальный рейс из Москвы, который доставил на родину граждан Республики ...
    93
    В Молдове зарегистрировали 32 новых случая COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике ...
    362
    Ночью часы переводятся на час вперед
    В эту ночь Республика Молдова переходит на летнее время. Стрелки часов будут переведены на час вперед. 03.00 станет 04.00. ...
    166

    • Думбрэвяну: Я прошу не критиковать медицинскую систему, а проявить солидарность

    30.03.2020 02:40 TVC21 Новости - Общество

    Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что в последнее время многие люди обращаются к ней и рассказывают об условиях, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

    "Мне присылают фотографии палат, постельного белья, санитарных блоков. Я хочу сказать, что система медицины находится в таком состоянии на данный момент, такими были приоритеты до сегодняшнего момента", - отметила Думбрэвяну.

    Она подчеркнула, что система нуждается в средствах, в создании подходящих условий для работников. Сегодня задействованы и районные больницы. Думбрэвяну призвала граждан не критиковать систему, а проявить солидарность.

     