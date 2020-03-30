Думбрэвяну: Я прошу не критиковать медицинскую систему, а проявить солидарность

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что в последнее время многие люди обращаются к ней и рассказывают об условиях, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

"Мне присылают фотографии палат, постельного белья, санитарных блоков. Я хочу сказать, что система медицины находится в таком состоянии на данный момент, такими были приоритеты до сегодняшнего момента", - отметила Думбрэвяну.

Она подчеркнула, что система нуждается в средствах, в создании подходящих условий для работников. Сегодня задействованы и районные больницы. Думбрэвяну призвала граждан не критиковать систему, а проявить солидарность.