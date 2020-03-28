Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Молдове зарегистрировали 32 новых случая COVID-19

    28.03.2020 18:04 TVC21 Новости - Общество

    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

    За минувшие сутки было зарегистрировано 32 новых случая заражения вирусом нового типа. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 231 человек, пишет point.md.

    Как отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, среди новых выявленных случаев два были ввезены из Великобритании и Румынии. В остальных случаях имело место заражение внутри страны.

    "Сегодня были обработаны 231 тест. В результате выяснилось, что 32 результатов оказались положительными", - отметила Думбрэвяну.

     