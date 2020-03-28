В Молдове зарегистрировали 32 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

За минувшие сутки было зарегистрировано 32 новых случая заражения вирусом нового типа. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 231 человек, пишет point.md.

Как отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, среди новых выявленных случаев два были ввезены из Великобритании и Румынии. В остальных случаях имело место заражение внутри страны.

"Сегодня были обработаны 231 тест. В результате выяснилось, что 32 результатов оказались положительными", - отметила Думбрэвяну.