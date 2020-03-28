Ночью часы переводятся на час вперед

В эту ночь Республика Молдова переходит на летнее время. Стрелки часов будут переведены на час вперед. 03.00 станет 04.00.

Переход на летнее время происходит в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и применяется одновременно с государствами-членами Европейского Союза.

В марте 2019 года депутаты Европарламента проголосовали за отказ от смены времени в Европейском союзе начиная с 2021 года. Каждое государство-член ЕС сможет выбрать, оставаться постоянно с летним или зимним временем, которое также является стандартным временем. Правительство Республики Молдова объявило, что примет ту же позицию, что и страны Европейского Союза. Решение пока не было принято.