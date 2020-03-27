Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влах: Отсутствие зараженных COVID-19 в Гагаузии - результат карантина

    27.03.2020 16:32 TVC21 Новости - Общество

    Гагаузия пока остается единственным регионом на юге Молдове, где нет заболевших коронавирусом, что во многом является результатом строгих карантинных мер и сознательности жителей автономии.

    Об этом написала в пятницу в facebook башкан Ирина Влах, призвав их "быть готовыми к еще более строгим мерам борьбы с опасным вирусом", передает infotag.md

    Она отметила, что "пик пандемии в Молдове еще не пройден и она охватывает все новые регионы". Тем не менее, по ее мнению, медицинская система Молдовы пока достойно справляется с вызовом.

    "Все заболевшие коронавирусом госпитализируются в лечебные учреждения Кишинева, им оказывается квалифицированное лечение лучшими врачами-инфекционистами. Минздрав также принял решение открыть региональные центры в Комрате и Кагуле, которые будут принимать больных с подозрением на коронавирус", - отметила башкан.

     