Влах: Отсутствие зараженных COVID-19 в Гагаузии - результат карантина

Гагаузия пока остается единственным регионом на юге Молдове, где нет заболевших коронавирусом, что во многом является результатом строгих карантинных мер и сознательности жителей автономии.

Об этом написала в пятницу в facebook башкан Ирина Влах, призвав их "быть готовыми к еще более строгим мерам борьбы с опасным вирусом", передает infotag.md

Она отметила, что "пик пандемии в Молдове еще не пройден и она охватывает все новые регионы". Тем не менее, по ее мнению, медицинская система Молдовы пока достойно справляется с вызовом.

"Все заболевшие коронавирусом госпитализируются в лечебные учреждения Кишинева, им оказывается квалифицированное лечение лучшими врачами-инфекционистами. Минздрав также принял решение открыть региональные центры в Комрате и Кагуле, которые будут принимать больных с подозрением на коронавирус", - отметила башкан.