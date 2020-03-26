Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Санду предложила Кику помощь в борьбе с коронавирусом
    Майя Санду, председатель партии "Действие и Солидарность" передала Иону Кику рекомендации по поддержке населения ...
    27
    В Молдове вырос объем денежных переводов
    Объем денежных переводов в Молдову посредством банков от физических лиц из-за рубежа в феврале составил $94,64 млн, что ...
    4
    Министр здравоохранения сообщила, что граждан с подозрением на инфекцию COVID-19 будут госпитализировать, в том числе в больницы Бельц и Комрата
    Власти решили задействовать две районные больницы, куда будут госпитализировать граждан с подозрением на инфекцию COVID-19. ...
    27
    20 человек с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
    Число пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии увеличилось за день с 12 до 20 человек. 17 пациентов в тяжёлом состоянии находятся ...
    82
    Додон о солдатах на улице: Они будут помогать полиции и не должны пугать граждан
    Солдаты, вышедшие на улицы, не должны пугать граждан, поскольку они помогают полиции справиться с создавшейся ситуацией, ...
    100
    Тэнасе о ВСМ: Изменение правил без изменения людей не приводит к серьезным переменам
    Конкурс в ВСМ с самого начала был некорректным, решение об увеличении числа членов ВСМ само по себе было политическим ...
    144
    Михаеш: Правительство выстоит до президентских выборов (видео)
    «Не вижу повода, чтобы оно подало в отставку. В условиях короновируса и ЧП такие перестановки вообще не производятся». ...
    143
    Плешка о привлечении армии к правопорядку: Люди в форме дисциплинируют население
    Власти страны приняли решение расширить режим ЧП с 25 марта и привлечь военнослужащих к охране общественного порядка. ...
    160
    Кульминский о власти и оппозиции: Мы заходим в кризис с неподготовленным политическим классом
      «И судя по всему, его результатом станет очевидная не функциональность и неспособность государства РМ предоставлять ...
    268
    Премьер-министр: Гражданам старше 63 лет запрещается покидать дом без крайней необходимости
    Фото: TVC21 С 25 марта жителей старше 63 лет власти призывают оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на ...
    224

    • Санду предложила Кику помощь в борьбе с коронавирусом

    26.03.2020 11:26 TVC21 Новости - Общество

    Майя Санду, председатель партии "Действие и Солидарность" передала Иону Кику рекомендации по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщает eNews.

    Председатель Партии Действие и Солидарность Майя Санду передала премьер-министру Иону Кику открытое письмо, в котором ПАС, в условиях пандемии, с которой столкнулась Республика Молдова, предлагает свою поддержку.

    Партия Действие и Солидарность предлагает серию незамедлительных действий в пяти областях: защита пожилых людей, мотивация медицинских работников, помощь местной публичной администрации, поддержка молдаван, находящихся за рубежом и помощь деловой среде в дополнение уже принятых властями мер.

    В число 19 мер, предложенных ПАС, входят: доставка два раза в месяц пакетов с продуктами 100 тысячам одиноких престарелых у которых нет поддержки семьи; закупка защитного оборудования для медицинского и немедицинского персонала, занимающегося лечением случаев заражения Ковид-19; закупка масок, перчаток и дезинфицирующих средств для мэров, семейных врачей, помощников и социальных работников, сотрудников полиции, сотрудников мэрий, занимающихся информированием населения; увеличение выделенного консульского персонала и набор добровольцев для бесперебойного функционирования линий неотложной помощи в посольствах и консульствах Республики Молдова за рубежом; покрытие расходов на техническую безработицу, в размере 75% от заработной платы, в течение 3 месяцев.

    „В эти трудные времена как политические партии, так и гражданское общество могут внести вклад в выявление и реализацию решений, которые облегчили бы положение граждан, если бы была большая открытость со стороны властей”, говорится в документе, переданном Партией Действие и Солидарность.

     