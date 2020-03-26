Санду предложила Кику помощь в борьбе с коронавирусом

Майя Санду, председатель партии "Действие и Солидарность" передала Иону Кику рекомендации по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщает eNews.

Председатель Партии Действие и Солидарность Майя Санду передала премьер-министру Иону Кику открытое письмо, в котором ПАС, в условиях пандемии, с которой столкнулась Республика Молдова, предлагает свою поддержку.

Партия Действие и Солидарность предлагает серию незамедлительных действий в пяти областях: защита пожилых людей, мотивация медицинских работников, помощь местной публичной администрации, поддержка молдаван, находящихся за рубежом и помощь деловой среде в дополнение уже принятых властями мер.

В число 19 мер, предложенных ПАС, входят: доставка два раза в месяц пакетов с продуктами 100 тысячам одиноких престарелых у которых нет поддержки семьи; закупка защитного оборудования для медицинского и немедицинского персонала, занимающегося лечением случаев заражения Ковид-19; закупка масок, перчаток и дезинфицирующих средств для мэров, семейных врачей, помощников и социальных работников, сотрудников полиции, сотрудников мэрий, занимающихся информированием населения; увеличение выделенного консульского персонала и набор добровольцев для бесперебойного функционирования линий неотложной помощи в посольствах и консульствах Республики Молдова за рубежом; покрытие расходов на техническую безработицу, в размере 75% от заработной платы, в течение 3 месяцев.

„В эти трудные времена как политические партии, так и гражданское общество могут внести вклад в выявление и реализацию решений, которые облегчили бы положение граждан, если бы была большая открытость со стороны властей”, говорится в документе, переданном Партией Действие и Солидарность.