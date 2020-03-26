Министр здравоохранения сообщила, что граждан с подозрением на инфекцию COVID-19 будут госпитализировать, в том числе в больницы Бельц и Комрата

Власти решили задействовать две районные больницы, куда будут госпитализировать граждан с подозрением на инфекцию COVID-19. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что это больницы в Бельцах и Комрате, пишет point.md.

«Больницы готовы, персонал обучен. Вчера в них доставили средства индивидуальной защиты», - сказала министр.

Отметим, что на сегодняшний день на территории Республики Молдова зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом. С 17 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. Ранее доступ в общественные места был ограничен, а людям старше 63 лет запрещено без необходимости покидать дом. За соблюдением этих мер следят представители МВД и Минобороны.