Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Министр здравоохранения сообщила, что граждан с подозрением на инфекцию COVID-19 будут госпитализировать, в том числе в больницы Бельц и Комрата

    26.03.2020 11:06 TVC21 Новости - Общество

    Власти решили задействовать две районные больницы, куда будут госпитализировать граждан с подозрением на инфекцию COVID-19. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что это больницы в Бельцах и Комрате, пишет point.md. 

    «Больницы готовы, персонал обучен. Вчера в них доставили средства индивидуальной защиты», - сказала министр.

    Отметим, что на сегодняшний день на территории Республики Молдова зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом. С 17 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. Ранее доступ в общественные места был ограничен, а людям старше 63 лет запрещено без необходимости покидать дом. За соблюдением этих мер следят представители МВД и Минобороны.

     