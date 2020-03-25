Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе о ВСМ: Изменение правил без изменения людей не приводит к серьезным переменам

    25.03.2020 15:19 TVC21 Новости - Общество

    Конкурс в ВСМ с самого начала был некорректным, решение об увеличении числа членов ВСМ само по себе было политическим и не имело институциональной причины, считает специалист по конституционному праву Александру Тэнасе.

    "Нет исследований и отчетов, которые бы указывали на необходимость увеличения количества членов ВСМ. Это решение не имеет ничего общего с улучшением качества деятельности ВСМ, и увеличение числа было сделано, чтобы взять под контроль это учреждение", - считает Тэнасе, цитирует deschide.md

    Он не верит, что реформа принесет положительный результат:

    "Изменение правил без изменения людей не приводит к серьезным переменам. В ВСМ будет сформировано другое большинство, что не обязательно означает, что учреждение будет более независимым. Кроме того, мы получили учреждение, которое является слишком большим, слишком громоздким и слишком дорогим для такого небольшого государства, как Республика Молдова", - заявил Тэнасе. При этом, по его мнению, аппарат ВСМ может быть раздут.

    "Завтра может быть сформировано еще одно парламентское большинство, которое захочет контролировать ВСМ и добавит еще нескольких членов. Почему нет? Прецедент был создан", - считает Тэнасе.

    Сегодня Венецианская комиссия выразила обеспокоенность тем, как были избраны четыре члена Высшего совета магистратуры (ВСМ). По этим причинам Комиссия призывает власти Кишинева приостановить данный процесс.

     