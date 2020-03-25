Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михаеш: Правительство выстоит до президентских выборов (видео)

    25.03.2020 14:47 TVC21 Новости - Общество

    «Не вижу повода, чтобы оно подало в отставку. В условиях короновируса и ЧП такие перестановки вообще не производятся». Сказал в передаче в передаче «Главное» с Лилией Бураковской эксперт Роман Михаеш, сообщает eNews.

    -В случае неудачного развития страны, мы можем оказаться в очень сложной ситуации. Дальше все будет зависеть от руководства страны. Мы имеем возможность вырулить, выстроить новые экономические рычаги и что-то изменить? Видите ли вы тех, кто может предложить новую экономическую модель РМ?

    «С моей точки зрения не будет рестарта политической ситуации в Молдове, и это правительство выстоит до президентских выборов. Не вижу повода, чтобы оно подало в отставку. В условиях короновируса, когда одни медики говорят, что это краткосрочное явление, закончится в мае. Другие прогнозируют до сентября-октября, и даже растянется на год-два».

    Михаеш считает себя оптимистом и надеется, что все же эпидемия закончится в мае-июне, но возможен и другой вариант, что ЧП будут продлевать. И тогда президентские выборы тоже могут перенести.

     

     