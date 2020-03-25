Михаеш: Правительство выстоит до президентских выборов (видео)

«Не вижу повода, чтобы оно подало в отставку. В условиях короновируса и ЧП такие перестановки вообще не производятся». Сказал в передаче в передаче «Главное» с Лилией Бураковской эксперт Роман Михаеш, сообщает eNews.

-В случае неудачного развития страны, мы можем оказаться в очень сложной ситуации. Дальше все будет зависеть от руководства страны. Мы имеем возможность вырулить, выстроить новые экономические рычаги и что-то изменить? Видите ли вы тех, кто может предложить новую экономическую модель РМ?

«С моей точки зрения не будет рестарта политической ситуации в Молдове, и это правительство выстоит до президентских выборов. Не вижу повода, чтобы оно подало в отставку. В условиях короновируса, когда одни медики говорят, что это краткосрочное явление, закончится в мае. Другие прогнозируют до сентября-октября, и даже растянется на год-два».

Михаеш считает себя оптимистом и надеется, что все же эпидемия закончится в мае-июне, но возможен и другой вариант, что ЧП будут продлевать. И тогда президентские выборы тоже могут перенести.