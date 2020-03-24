Кульминский о власти и оппозиции: Мы заходим в кризис с неподготовленным политическим классом

«И судя по всему, его результатом станет очевидная не функциональность и неспособность государства РМ предоставлять качественные услуги своим гражданам. Выживут только сильные». Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на заявил Влад Кульминский, эксперт IPIS, передает eNews.

«Мы заходим в этот кризис, к огромному сожалению без функциональных институтов власти, неподготовленными. С таким же политическим классом, который у нас был все эти 30 лет, борются друг с другом и пытаются получить политические очки и преференции».

По словам Кульминского, власть ведет себя неправильно. Нужно было пригласить оппозицию, которая, кстати, тоже неправильно себя ведет и должна была подать сигнал власти не проводить выборы в Хынчештах. Возможно, тогда власть не пошла бы на это. Судя по всему, эта комбинация продолжится и результатом кризиса станет очевидная не функциональность и неспособность государства РМ предоставлять качественные услуги своим гражданам.

Эксперт напоминает слова Кеннеди: не спрашивай, что государство может сделать для тебя, а спрашивай, что ты можешь сделать для государства. Те государства, которые обладают функциональными институтами власти, выживут и станут на новые рельсы экономического роста. А мы вряд ли.

«Я считаю, что сегодня в РМ мы платим цену всей той некомпетентности, бардаку, который у нас существовал. Молдове срочно нужен новый парламент», сказал Кульминский.