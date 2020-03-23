Министр юстиции озвучил условия введения мер по ограничению передвижения граждан

«Вся информация идет через СМИ. Есть нашумевший случай, в Ново-Аненском районе был оштрафован гражданин на 25 тысяч лей, который много раз нарушил правила карантина. Меры будут ужесточены, если народ будет немотивированно гулять в общественных местах». Об этом рассказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской министр юстиции Фадей Нагачевский, сообщает eNews.

-Где наши люди могут ознакомиться с перечнем обоснованных возможностей, чтобы выйти из дома? И что обоснованно, а что нет и потому может быть наказано?

-У нас сегодня рекомендуют не выходить из дома. И если объявлен карантин, ты обязан сидеть дома. Имеют право только авторизованные граждане, по работе.

-По талонам что ли?

-Надеюсь, что не дойдем до этого. Люди сами сориентируются и не дойдут до крайностей, поймут, что это они делают для себя.

-Я знаю, что в Ново-Аненском районе был оштрафован человек на 25 тысяч лей. Он был на карантине, но вышел из дома, выпил пиво, зашел к соседке. Был и ранее предупрежден. Означает ли это, что в дальнейшем будут так сильно штрафовать? И от кого это зависит? От людей или от эффективной работы органов местных властей?

«Есть комиссии по ЧС, центральная и местные. Есть сайт правительства, где публикуется все решения. Дальше вся информация идет через СМИ. По вашему случаю был применен Административный кодекс. Человек не исполнял решение комиссии по ЧС, потому к нему были применены санкции. И дальше так будет, если мы увидим, что много людей немотивированно выходят, и они не понимают, что нельзя гулять.

-Будет дополнительный запрет, и за этим будет следить полиция?

«Да. Агентство общественного здоровья, медицинские работники, все вместе будут работать», уверен Нагачевский.