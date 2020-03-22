Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Штефан Глигор: Необходимо оказать помощь нашим экономическим агентам

    22.03.2020 20:29 TVC21 Новости - Общество

    Однозначно необходимо принять адекватные меры по оказанию помощи нашим экономическим агентам.

    Заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской адвокат, гражданский активист Штефан Глигор.

    "Я знаю несколько компаний, у которых большие кредиты. Они не могут их выплатить, так как все заморожено, сделки не проводятся, движимые и недвижимые объекты не продаются, продажи упали. В период ЧП и впоследствии им нужно помогать. Мы пока не знаем, сколько времени они не смогут выполнять свои обязательства. ЧП является основанием по невыполнению обязательств согласно Кодексу. У агентов есть некоторая защита", - отметил Глигор. 

     

     