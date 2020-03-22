Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гайчук: Каждый предприниматель должен обеспечить безопасность (видео)

    22.03.2020 12:19 TVC21 Новости - Общество

    В сложившейся ситуации все экономические агенты должны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности.

    Об этом рассказал в передаче «Вечерний разговор»  генерал, экс-министр обороны Виктор Гайчук.

    "Когда придут члены комиссии, они должны убедиться, что работники находятся на расстоянии 2-3 метров друг от друга, сотрудники в перчатках, на входе есть дезинфицирующее средство, периодически проветривается помещение, есть средства для дезинфекции воздуха, значит, вероятность передачи вируса близка к нулю", - отметил Гайчук.

     

     