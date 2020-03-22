Гайчук: Каждый предприниматель должен обеспечить безопасность (видео)

В сложившейся ситуации все экономические агенты должны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности.
Об этом рассказал в передаче «Вечерний разговор» генерал, экс-министр обороны Виктор Гайчук.
"Когда придут члены комиссии, они должны убедиться, что работники находятся на расстоянии 2-3 метров друг от друга, сотрудники в перчатках, на входе есть дезинфицирующее средство, периодически проветривается помещение, есть средства для дезинфекции воздуха, значит, вероятность передачи вируса близка к нулю", - отметил Гайчук.