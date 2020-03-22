Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парликов о рисках ЧП в Молдове: Мы находимся на первобытном уровне технологий в XXI веке

    22.03.2020 12:13 TVC21 Новости - Общество

    У нас, чтобы сделать что-то в экономике или, допустим, куда-то выехать, сплошная ходьба по инстанциям. Собрать 20 справок.

    Лично сходить в бюро, подождать две недели, взять бумажку и отнести в кабинет в том же здании, подождать еще 5 дней. Когда это можно сделать онлайн минут за 20 минут. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21 экономический эксперт Виктор Парликов, сообщает enews.md

    «Одна из самых больших проблем, это доисторический уровень оказания публичных услуг, которые у нас существуют сегодня. Я общался с бывшим послом в Эстонии, там можно закрыть все учреждения на полгода, и никто не почувствует. Только браки и разводы заключают в физическом присутствии друг друга. Все остальное можно делать онлайн, суды, школы тоже, которые давно онлайн работают, зачем их закрывать?»

    По словам Парликова, мы сегодня находимся на первобытном уровне технологий по сравнению с 21-ым веком. У нас, чтобы сделать что-то в экономике или нужно куда-то выехать, надо 20 справок сделать, сходить в бюро, подождать две недели, взять бумажку и отнести в кабинет в том же здании, подождать еще 5 дней и т.д. Там все делается за 20 минут онлайн.

     