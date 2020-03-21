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    • Ткачук: Коронавирус бушевал, но власть воспользовалась временем с преступным умыслом

    21.03.2020 13:19 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    В контексте обострившейся полемики об эпидемиологических последствиях выборов в Хынчештском районе, один из лидеров партии Гражданский конгресс - Марк Ткачук - напомнил об оценках случившегося со стороны этой партии.

    Речь идет о заявлении от 18 марта, передаёт enews.md

    В нем, в частности, говорилось:

    "Коронавирусная эпидемия уже бушевала в стране. Общество ждало эффективных мер противодействия эпидемии. Но власть и парламентская оппозиция не просто упустили время, они воспользовались драгоценным временем с преступным умыслом.

    Они скрыли имеющиеся факты о зараженных коронавирусом в Хынчештском районе и не отменили проведение там выборов. Группировка Игоря Додона и политический клан Майи Санду совместно создали в Хынчештском районе рукотворный эпидемиологический очаг. Нет никаких сомнений в том, что оба политика должны понести публичную ответственность за содеянное".

    Марк Ткачук далее прокомментировал:

    "Таким образом, мы однозначно считаем, что в данном конкретном случае нельзя предъявлять претензии исключительно к власти. Но это никак не снижает бремени обвинений в ее адрес. Обвинения лишь умножаются.

    В политическом соревновании у каждого свои роли и своя ответственность. У власти - эта ответственность в первую очередь административная. У оппозиции - моральная. Тем не менее, худо, когда власть не претендует на моральную обоснованность тех или иных своих решений. Не менее худо, когда оппозиция, ослепленная жаждой власти и во имя власти, перешагивает через понятные человеческие нормы, в данном случае через человеческие жизни".

    Политик считает, что в случае с Хынчештами все было очевидно уже накануне.

    "Там нельзя было проводить выборы. Об этом в буквальном смысле орали многие и многие общественные деятели Молдовы. Но - увы!

    В тот день многие философски комментировали: мол, что взять с них, это и есть настоящие "политические животные". В последнем угадывалось - "настоящие прожженные, хладнокровные политики".

    Знаете, животные тоже разные бывают. Бывают лошади, собаки, журавли, а бываю черви, жабы и крысы. Глядя на визги сторонников Майи Санду, пытающихся сегодня обвинять исключительно власть , глядя на самодовольные физиономии социалистических вождей, запечатлевших себя на фото в сладостный день хынчештской победы, понимаешь, что все они - вовсе не лошади и не журавли" - заключил Марк Ткачук.

     