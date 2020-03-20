У еще 17 граждан Молдовы диагностирован коронавирус

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила, что коронавирус подтвердился еще у 17 граждан Республики Молдова. Таким образом число инфицированных возросло до 66 человек.

«Сегодня протестировали анализы 90 человек. В результате у нас 17 случаев заражения COVID-19. В 12 случаях – это заражение внутри страны: 8 случаев в Кишиневе, 1 в Хынчештах, 2 в Сынжерей и 1 в Штефан Водэ. Также есть 5 случаев ввоза инфекции. Из Украины - 4 случая и 1 случай из России. В общей сложности у нас зарегистрировано 66 случаев инфекции COVID-19», - заявила министр.