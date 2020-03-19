Посольство США: Плахотнюк подлежит процедуре депортации, но это займет время

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Журналисты портала Agora обратились с просьбой к представителям посольства США прокомментировать ситуацию бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и его нахождение на территории США.

Согласно ответу, направленному в адрес редакции портала Agora, бывший лидер ДПМ в настоящее время проходит административную процедуру депортации. В тоже время посольство уточняет, что такие процедуры могут занимать значительные по времени сроки.

«Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время он проходит административную процедуру депортации. Такие процедуры, включая допустимые процедуры судебного пересмотра, могут занимать значительные периоды времени», - говорится в ответе посольства США.

Владимир Плахотнюк в июне 2019 года срочно покинул Республику Молдова после того как формирование, которое он тогда возглавлял, потеряло власть в Кишиневе.

Впоследствии в социальных сетях появились фотографии, судя по которым Плахотнюк находился в Майами, США.

В декабре 2019 года Национальный антикоррупционный центр уведомил Интерпол, посольства Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства в Республике Молдова о том, что у бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка есть удостоверение личности на имя Владислав Новак. В то же время власти попросили посольства Соединенного Королевства и США в Молдове определить место его пребывания для последующей экстрадиции.

13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США включили Владимира Плахотнюка и всех членов его семьи в список нежелательных лиц на территории этого государства.