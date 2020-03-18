Первая смерть из-за COVID-19 в Республике Молдова

Пациентка, инфицированная COVID-19, находящаяся в тяжелом состоянии, умерла прошлой ночью в Республиканской клинической больнице. Об этом заявила сегодня утром, 18 марта, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает IPN.

После заседания Национального координационного центра министр сообщила, что у 61-летней женщины были хронические заболевания. У нее был диабет и повышенное артериальное давление. По словам министра, новый вид коронавируса опасен и проявляется по-разному в каждом случае.

Директор Республиканской клинической больницы Анатол Чуботару отметил, что за жизнь пациентки врачи боролись четыре дня и четыре ночи, но прошлой ночью у нее был сердечный приступ. В течение двух дней пациентка находилась на искусственном дыхании, а затем была интубирована. Анатол Чуботару добавил, что женщина вернулась из Италии и провела неделю в селе, которое сейчас находится в карантине. Это случай несоблюдения режима самоизоляции.

Что касается первой пациентки, у которой был подтвержден COVID-19, должна быть выписана в ближайшие дни, если второй тест будет отрицательным.

Власти предупреждают, что наиболее эффективной мерой защиты от коронавируса является самоизоляция дома и воздерживание от контактов с третьими лицами. Особое внимание следует уделять пожилым людям, страдающим сердечными и респираторными заболеваниями, и диабетом. В случае возвращения из зоны риска, люди должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Человеку, распространяющему инфекционное заболевание, грозит штраф в размере до 50 тыс. леев, или наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Что касается несоблюдения мер по профилактике, предотвращению или борьбе с эпидемическими заболеваниями, ствя под угрозу общественное здоровье, то эти факты наказываются штрафом в размере 25 тыс. леев для физических лиц и до 75 тыс. леев для юридических лиц. Штрафы в размере до 25 тыс. леев будут применяться к тем, кто намеренно представляет ложную или неполную информацию, или отказываются заполнять эпидемиологическую карту.