Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Молдове введен режим Чрезвычайного Положения на 60 дней

    17.03.2020 18:10 TVC21 Новости - Общество

    Парламент принял решение о введении ЧС на всей территории страны.

    Из-за угрозы распространения нового типа коронавируса, власти объявили в стране режим Чрезвычайного Положения, пишет newsmd.md.

    Что означает режим ЧС?

    Чрезвычайное положение регламентируется Законом № 212, согласно которому чрезвычайное положение – это совокупность мер политического, экономического, социального характера и по поддержанию общественного порядка, временно вводимых в некоторых местностях или на всей территории страны в случае:

    a) неизбежности возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социально-биологического характера, что делает необходимым предупреждение, уменьшение и ликвидацию их последствий;

    b) существования угрозы для национальной безопасности или для конституционного порядка, что делает необходимым защиту правового государства, поддержание или восстановление законности;

    Решение о введении чрезвычайного положения принимает парламент по инициативе президента или правительства. Чрезвычайное положение может вводиться на срок не более 60 дней, но при необходимости может быть продлено.

    На период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:

    a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;

    b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;

    с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;

    d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

    e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;

    f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

    g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений;

    h) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;

    i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;

    j) введение особых правил пользования средствами связи.

    В пятницу в Молдове объявлен “красный код” из-за коронавируса нового типа до 31 марта. Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения.

    Власти временно приостанавливают все авиасообщение и закрывают наземные границы для иностранных граждан, исключение лишь те, кто сопровождает грузы, а также дипломаты и граждане, постоянно проживающих в стране.

    Данные меры предусмотрены до 30 марта, но могут быть продлены, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

    В этот период будут работать только аптеки, продуктовые магазины и автозаправочные станции. Торговые центры и рынки будут закрыты, из-за потенциального большого скопления в них людей.

    ВАЖНО! При повышении температуры, появлении сухого кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за в службу 112.

     

     