Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Муравский о коалиции ДПМ - ПСРМ: Более естественная, чем ПСРМ - ACUM

    17.03.2020 18:03 TVC21 Новости - Общество

    «Государство должно управляться в нормальном режиме. Нужна легитимная, работоспособная власть. И она сейчас есть. Парламентское большинство социалистов и демократов, я надеюсь, сумеет навести порядок. Особенно в условиях ЧП». Считает и заявил об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передаёт eNews.

    «С моей точки зрения, социалисты с демократами – это более естественная коалиция. Будем говорить, что партия демократов условно прошла процесс очищения. Государство должно управляться в нормальном режиме. Естественно, демократы, которые пошли на первый шаг, поддержав падение правительства Санду, а потом, голосуя за Кику, они не могли быть в подвешенном состоянии. И вроде бы ты проголосовал за правительство и как бы вошел во власть, но никаких рычагов там не имеешь».

    Муравский уверен, что считать себя оппозиционером после того, как ты проголосовал, не солидно. Он надеется, что создав устойчивое парламентское большинство и правительство, в котором есть и социалисты, и демократы, нет повода ругаться, надо работать вместе. Чем входить в кризис с миноритарным правительством, у которого неясная судьба.

    –При ЧП нельзя дергать правительство и выдвигать кому бы то ни было вотум недоверия. 

    «И без того можно создавать такую обстановку правительству и парламенту, что и отставки не надо. Оно само будет находиться в такой лихорадке, что 90 % дел будет делаться не так. Я смотрю на все не как политик, а как человек, который 

     