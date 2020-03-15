Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Подтверждены 11 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19

    15.03.2020 21:48 TVC21 Новости - Общество

    После лабораторной оценки 49 подозрительных образцов, в воскресенье, 15 марта, было подтверждено 11 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Из них три носят импортный характер, а восемь имеют местное распространение. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 23. Информация была представлена ​​в воскресенье, 15 марта, после заседания Единого командного центра по антикризисному управлению, вызванного коронавирусом COVID-19, передает IPN.

    Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила на брифинге для прессы, что был зарегистрирован первый случай среди детей. Речь идет о передаче инфекции от матери, вернувшейся из Италии.

    Выступая на конференции, президент Игорь Додон сказал, что из 81 пропускного пункта на сухопутной границе остаются открытыми 17: 11 - для Украины и шесть - для Румынии. Глава государства сказал также, что граждане Молдовы имеют свободный въезд и выезд через эти 17 пограничных пропускных пунктов, но это не относится к иностранным  гражданам. Президент заявил также, что с завтрашнего дня будут применяться санкции к лицам, которые не соблюдают самоизоляцию и профилактические меры против коронавируса нового типа.

    С 16 марта все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных  магазинов и заправочных станций, прекращают свою деятельность. Будут закрыты также все рынки, независимо от типа товаров, которые они продают. Также с завтрашнего дня преращается деятельность предприятий общественного питания - столовых, кафе, ресторанов и т. д. Они больше не смогут принимать посетителей, но смогут осуществлять доставку продуктов питания.

    С понедельника на вторник воздушный транспорт будет полностью прекращен, а через пограничные пропускные пункты не смогут въехать иностранные граждане, за исключением лиц с дипломатическим статусом и тех, кто проживает в Республике Молдова или сопровождает перевозку грузов.

    Всемирная организация здравоохранения объявила о состоянии пандемии  COVID-19. 13 марта власти Республики Молдова установили уровень  „Красного кода” предупреждения, что подтверждает опасность возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

    По данным Европейского центра по контролю заболеваний, с 31 декабря 2019 года по 14 марта было зарегистрировано 143 247 случаев коронавируса нового типа и 5 407 случаев смерти.

    Обновлено ( 15.03.2020 22:07 )  